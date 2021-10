Aufregung um Jagdreise nach Afrika

Von „großartig“ bis „widerlich“ reichten am Samstagabend in Großarl die Reaktionen auf die Hauptpreise der heurigen Jägerball-Tombola. Zwei Jagdreisen nach Namibia inklusive Gnu-Abschuss und Ungarn wurden als Hauptpreise zur Verfügung gestellt. Roman Toferer, Sponsor einer der Reisen und selber passionierter Großwildjäger, machte vor Ort gleich Werbung in eigener Sache: „Wenn man Jäger ist, gehört die Großwildjagd dazu“, so Toferer, der eine Reise-Vermittlungsagentur für Jagdreisen ins Ausland betreibt. „Jeder Jäger träumt doch davon die Big-Five zu schießen“, so der ehemalige Revierjäger. „Ich habe mir diesen Traum schon erfüllt“, so Toferer weiter. Zu den Big-Five zählen unter anderem Elefant und Löwe. Den Nebentisch hörte man da kurz durchatmen. „Es sollte beim Jagen nicht um Trophäen gehen“, so Bezirksjägermeister Johann Sulzberger. Auch andere Gäste zeigten sich empört: „Ich sage Ihnen ehrlich, ich würde diesen Gewinn aus der Tombola nicht annehmen.“ Vor allem die anwesenden Jägerinnen, die rund elf Prozent in Salzburg ausmachen, sahen diese Art der Machtdemonstration als bedenklich an: „Bei der Jagd geht es doch um Erhalt und Schutz, nicht um Angeberei. Leider rücken genau solche Leute die Jägerschaft in ein schlechtes Licht.“