Zinsberger und Co. bezwingen Hoffenheim in CL

Arsenal hat in der Frauen-Champions-League im zweiten Gruppenspiel erstmals angeschrieben! Die Londonerinnen besiegten 1899 Hoffenheim am Donnerstag mit 4:0. Damit entschieden Torfrau Manuela Zinsberger und die nicht eingesetzte Viktoria Schnaderbeck das Duell mit ihren ÖFB-Teamkolleginnen Nicole Billa, Katharina Naschenweng, Laura Wienroither und Celina Degen (ab 92.) für sich. Für Billa (bis 78.) endete eine Serie nach Toren in drei Pflichtspielen in Folge.