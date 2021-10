„Lieber mutig sein als farblos wirken“

Quickstep, Slowfox, Samba, Tango, Rumba, Paso Doble, Wiener Walzer und Langsamer Walzer stehen diesmal auf der Tanzkarte der „Dancing Stars“. Nachdem es sich in der vergangenen Woche für Schauspielerin Margarethe Tiesel („Dass ich es überhaupt geschafft habe, sechs Wochen diesen Wahnsinn von einem Training durchzuhalten, da bin ich wirklich stolz auf mich“) und ihren Profi-Partner Michael Kaufmann ausgetanzt hatte, kämpfen in der vierten Live-Show (20.15 Uhr, ORF 1) Caroline Athanasiadis & Danilo Campisi, Boris Bukowski & Julia Burghardt, Kristina Inhof & Dimitar Stefanin, Bernhard Kohl & Vesela Dimova, Otto Konrad & Lenka Pohoralek, Nina Kraft & Stefan Herzog, Jasmin Ouschan & Florian Gschaider sowie Faris Rahoma & Kati Kallus um den Aufstieg in die nächste Runde.