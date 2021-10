Karina Sarkissova „in Love“ mit Boris Bukowski

Karina Sarkissovas Herz - und Oberteil - hatte Boris Bukowski ja schon in Show eins erobert. Für die Samba zum Song „Iko Iko“ in der zweiten Show gab‘s von der Ballerina dieses Mal jedoch keine Komplimente, sondern einiges an Kritik. „Die Choreo war schon sehr einfach. Das war schon All-Inclusive-Urlaub oder Kindergarten, unterste Stufe“, raunzte die Ballerina in dieser Woche. „Sie müssen auf jeden Fall nachlegen - und auf Anrufe vom Publikum hoffen.“ Immerhin sei sie privat aber noch „in Love“ mit dem Musiker.