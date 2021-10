Christiner: „Blackout nicht zu prognostizieren“

Wohl die wenigsten hätten sich gedacht, dass eine weltweite Pandemie unser Leben entschleunigt und Lockdowns unseren Alltag dominieren. In den letzten Monaten ist auch immer wieder die Rede von einem Blackout. Darunter versteht man einen großflächigen Stromausfall, der verheerende Folgen haben könnte. Unterschiedliche Betriebe haben Notfallaggregate, um individuell vorbereitet zu sein. Gerhard Christiner (Vorstand Austrian Power Grid) spricht in „Nachgefragt“ mit Moderator Gerhard Koller über die Wahrscheinlichkeit einer Energie-Armut. „Ein Blackout ist nicht zu prognostizieren“, so der Experte, der die zwei Hauptstoßrichtungen nennt. Eines ist jedoch klar: In vielerlei Hinsicht sind Energie-Reserven aufgebraucht und die heutigen Alternativen korrelieren nicht mit unserem Verbrauchsverhalten. Kluges Handeln ist gefragt, bevor uns allen das Licht ausgeht.