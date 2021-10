Europas Schrottmeiler sind tickende Zeitbomben

Denkt man an Kernkraftanlagen, kommen den meisten von uns ihre riesigen Kühlturm-Ungetüme in den Sinn: betongraue Architektur-Riesen als monumentale Symbole für Atomkraft, deren simpler Zweck es ist, große Mengen an Wasser herunterzukühlen. Kaum jemand jedoch weiß: AKWs sind hochkomplexe Anlagen, in denen zahnradartig viele kleine Rädchen verlässlich ineinandergreifen müssen. An diesen verschiedenartigen Werkstoffen und Bauteilen nagt freilich auch gefräßig der Zahn der Zeit - da kann die Technik noch so fortschrittlich sein -, sie verschleißen unterschiedlich.