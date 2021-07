Krsko: Tickende Zeitbombe an steirischer Grenze

Eine digitale Karte zeigt alle Strahlenwerte

Im Gebäude am Grazer Karmeliterplatz haben die zwölf Bediensteten im Schichtbetrieb - sieben Tage pro Woche und rund um die Uhr - auch alle Strahlenmesswerte in Österreich und im benachbarten Slowenien im Blick. Eine digitale Karte auf einem riesigen Bildschirm zeigt die Daten in Echtzeit, 59 der 336 österreichischen Messstationen befinden sich in der Steiermark, flächendeckend in den Bezirken verteilt. Rund um das AKW Krško stehen besonders viele.