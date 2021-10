Tankbetrüger konnte festgenommen werden

Bereits am 14. September beging der Lenker eines beigen Autos bei einer Tankstelle in Kalsdorf einen Tankbetrug. Polizisten der Polizeiinspektion Kalsdorf führten daraufhin Ermittlungen. In enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Feldkirchen bei Graz gelang es nicht nur zwei weitere Tankbetrugsdelikte im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (Juli/August) zu ermitteln, sondern auch einen Verdächtigen auszuforschen. Am 19. September betankte der Täter erneut in Kalsdorf sein Fahrzeug. Auch hier wollte er, ohne dafür zu bezahlen, davonfahren. Die Kassiererin wollte dies verhindern und versuchte den Mann zur Rede zu stellen. Dabei eskalierte die Situation. Die Kassiererin wurde durch vor- und rückwärts Fahrmanöver beinahe angefahren. Sie konnte jedoch über die Beifahrerseite in das Fahrzeug greifen und eine Kennzeichentafel ergreifen. Der Mann flüchtete jedoch erneut.