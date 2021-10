Keine 24-Stunden-Betreuung für Demenzpatienten?

Wird genügend Rücksicht auf Diagnose Demenz genommen?

Auch ein Niederösterreicher, der seine hochgradig demente Mutter betreut, hat sich an uns gewandt. Sie leidet zusätzlich an Inkontinenz, kann kaum einen Schritt alleine gehen und hat eine sogenannte Papierhaut. „Sie muss in der Nacht umgebettet werden, damit sie nicht wund liegt. Es kommt immer wieder zu Stürzen, obwohl wir überall Haltegriffe montiert haben“, schildert der Leser. Auch in diesem Fall sieht der Gutachter keine Notwendigkeit einer 24-Stunden-Betreuung.