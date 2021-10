Schröcksnadel: „Das Kapitel ist abgeschlossen“

Herzenssache Krebsforschung

Oberste Herzensangelegenheit bleibt aber sein Engagement in der Krebsforschung. Da fand „sein“ Team an Wissenschaftern (in Kanada und Kopenhagen) ein Protein, das zur „Super-Waffe“ gegen Krebs werden könnte. Die Erfolge bei Versuchs-Mäusen sind sensationell. In 18 Monaten könnte Phase eins in den Kliniken beginnen. „Wenn man bei so etwas mithelfen kann, werden Hundertstel sehr nebensächlich.“