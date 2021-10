Wieder ÖSV-Präsident? „Schröcksnadel ist eh fad“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Themen diesmal in der Sendung bei Peter Frauneder und Michael Fally: Eintracht Frankfurts Sensationssieg gegen Bayern München, Martin Hintereggers Tor, Salzburgs Gala-Vorstellungen in der Champions League und in der Bundesliga, Rapids 5:2-Sieg egegn Tirol, die Rapid-Fans, randalierende Sturm-Graz-Anhänger, Marcel Hirscher und die ÖSV-Präsidentschaftsfrage. Frauneder dazu im Scherz: „Dem Schröcksnadel ist eh fad.“