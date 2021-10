Jetzt dreht Schröcksnadel bei FIS an großen Rädern

Peter Schröcksnadel ist nach 31 Jahren als ÖSV-Präsident im vergangenen Juni nicht mehr zur Wiederwahl angetreten. Dafür dreht er nun als Vizepräsident im Internationalen Skiverband an großen Rädern. Vor allem unterstützt er dort die Pläne des neuen FIS-Präsidenten Johan Eliasch und will mithelfen, eine zentrale Vermarktung auf den Weg zu bringen. Außerdem führt der 80-Jährige eine neue Alpine-Future-Group an, die über Innovationen im Skirennsport nachdenken soll. Abendliche Technikrennen am Montag oder Dienstag, dafür Speedbewerbe am Wochenende. Oder Hallen-Rennen in Dubai bis hin zu Weltmeisterschaften im Sommer unter Dach.