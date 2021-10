Palästinenser „schießen“ gegen FIFA-Boss Infantino

Der palästinensische Fußball-Verband hat ein geplantes Treffen mit dem FIFA-Präsidenten Gianni Infantino aus Protest in letzter Minute abgesagt! Der Grund sei Infantinos Teilnahme an einer Veranstaltung im Toleranz-Museum in Jerusalem, das auf einem muslimischen Friedhof erbaut worden sei, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Verbands. Dies sei ein „totaler Affront gegen die Werte religiöser Toleranz und friedlicher Koexistenz“, für die auch die FIFA stehe ...