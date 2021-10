Basketball: Bulls nehmen den Teamchef ins Visier

Das Duell zweier Teamchefs! Wenn Mike Coffin, von Mitte 2018 bis Mitte 2019 Coach der österreichischen Nationalmannschaft, mit seinen Kapfenbergern Bayreuth empfängt, prallen die Bulls auf Coffins Nachfolger auf der ÖBV-Bank - Raoul Korner. „Ist ein Zeiterl her, dass ich in Kapfenberg war“, grinst der aktuelle ÖBV-Headcoach Korner, seit 2016 in Doppelfunktion Chef des deutschen Traditionsklubs in Oberfranken. Schlechtes Omen: Korner war in der Finalserie 2014 als Experte das letzte Mal in Kapfenberg. Eine der bittersten Stunden für die Bulls, als man gegen Güssing die fix geglaubte Meisterschaft noch wegwarf.