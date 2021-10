Erntezeit bei den ersten Tiroler Enzian-Bauern

„Muskelkraft und Pickel, wie beim Enziangraben am Berg. Nur, dass wir am Feld vier bis fünf Stunden für 100 Kilo Ertrag benötigen, oben aber 16 Stunden.“ Hermann Lorenz steht auf seinem Acker auf 1600 Metern Seehöhe. Schon das ist eine kleine Sensation. Denn Galtür war nie ein Ackerland. Seit 2017 ist das anders. Mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer baut Lorenz seit vier Jahren Gelben Enzian an. Seine Wurzeln sind nicht nur in der Volksheilkunde begehrt, sondern auch in der Pharmabranche.