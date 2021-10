Tschechien: Vermisste Achtjährige lebend gefunden

Die im Böhmerwald vermisste achtjährige Julia aus dem Großraum Berlin ist wohlbehalten gefunden worden. „Sie lebt, sie ist unterkühlt und ins Krankenhaus gebracht worden“, berichtete die deutsche Polizei am Dienstag. Das Mädchen war seit einer Familienwanderung am Sonntag an der bayrisch-tschechischen Grenze verschwunden.