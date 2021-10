Achtjährige verschwand beim Wandern in Tschechien

Ein achtjähriges Mädchen ist am Sonntag bei einer Wanderung an der bayrisch-tschechischen Grenze verschwunden und wird seitdem vermisst. Rund um den tschechischen Berg Cerchov (Schwarzkopf), etwa zwei Kilometer hinter der Grenze, liefen seitdem intensive Suchmaßnahmen nach der kleinen Julia, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz am Montagvormittag. Es sind Polizeihubschrauber aus Bayern, Wärmebildkamera, Suchhunde und etliche Streifen im Einsatz.