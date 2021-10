Coups in Tirol: Kameras, Kleidung, Deko gestohlen

Der erste Diebstahl ereignete sich am Montag um 16.25 Uhr in Innsbruck. Im Bereich des Lodenareals in der General-Eccherstraße stellte ein 28-jähriger Brite seinen Rucksack, in dem sich zwei Fotokameras, vier Objektive sowie weitere Ausrüstungsgegenstände befanden, neben sich ab. „Plötzlich näherte sich ihm ein bislang unbekannter Täter mit dem Fahrrad, stahl den Rucksack und floh in östliche Richtung“, heißt es von der Exekutive.