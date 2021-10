Gemeinderat wehrt sich gegen Bankstellenschließung

Seit 2019 wird das Amtshaus in Gastern saniert – vor Kurzem kündigte die Raiffeisenbank an, die Filiale zuzusperren. Der Gemeinderat fasste einstimmig eine Resolution, die jähe Schließung würde die Ortskernbelebung untergraben. Bürger können diese am Gemeindeamt unterschreiben, und VP-Ortschef Roland Datler forderte die Verantwortlichen zu Gesprächen auf.