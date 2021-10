Forscher sind jetzt auf unseren Feldern aktiv

Saatgut mechanisch geöffnet

Das Glück für die wissenschaftlichen Gründer liegt aber nicht nur in den unendlichen Weiten des Weltalls, sondern ist - im Falle der Firma Ensemo - buchstäblich in der Erde zu finden. Das Unternehmen, das am Standort Tulln des Austrian Institute of Technology aufkeimte, entwickelte ein Verfahren, um ökologische Mikroorganismen für die Landwirtschaft nutzbar zu machen. Herzstück ist die sogenannte Seed-Jection, bei der Saatgut mit mikroskopischen Lebewesen „geimpft“ wird, um ihnen bereits vor der Ausbringung auf den Ackerflächen einen Startvorteil zu geben. Das Saatgut wird dabei mechanisch geöffnet, veredelt und wieder verschlossen. Pflanzen sollen dadurch gesünder und resistenter werden - ganz ohne Spritzmittel, die ins Erdreich sickern können.