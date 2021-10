Verletzter Senior (81) schleppte sich in Alphütte

In der Dämmerung und bei immer dichter werdendem Nebel war ein 81-jähriger Mann im Vorarlberger Montafon auf seinem Quad in Richtung einer Alpe unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und fast 50 Meter über felsiges Gelände abstürzte und dabei sein Mobiltelefon verlor. Mit Verletzungen am Rücken und ohne die Möglichkeit einen Notruf abzusetzen, konnte sich der Senior noch in eine Alphütte schleppen.