Die neue und größte Orgel im Pinzgau

Nach jahrelanger Vorbereitungszeit, Kosten von etwa 550.000 Euro und wochenlangen Ab- und Aufbauarbeiten strahlt das Holz und das Metall der neuen Orgel in der Dekanatspfarrkirche zu Ehren der Heiligen Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist. Wie Pastoralassistent Herbert Berndl erzählt, ertönen schon seit der Barockzeit Orgelklänge in Saalfelden. 1860 errichtete Orgelbauer Johann Nepomuk Carl Mauracher das bislang genutzte Instrument. Sie wurde bespielt, bis sie nicht mehr zu reparieren war, wie die Orgelkommission der Erzdiözese 2017 entschied. „Dank der Gemeinde, Unterstützern und eines Wohltäters wurde die neue ermöglicht“, so Berndl.