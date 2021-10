Polen zündet die „Atombombe“

Polen, so heißt es in Warschau, habe nicht nach Freiheit gerungen, um das sowjetische Joch durch jenes aus Brüssel zu ersetzen. Polens ex-sowjetische Nachbarn verspüren kein EU-Joch. Der polnische Stolz und Eigensinn hat dieser Nation in der Geschichte geholfen, aber auch geschadet. Wenn sich Polens Regierung jetzt total ins Out verrennt: o.k., Reisende soll man nicht aufhalten.