Red Bull: „Freunde“ sollen Aufholjagd stoppen!

Bestens gelaunt zeigte sich am Bosporus Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, der heuer ja noch kein Rennen gewinnen konnte. „Ich konzentriere mich nur auf mich, will gewinnen!“ Und das trauen ihm auch etliche Protagonisten im Fahrerlager zu. „Es gab zuletzt einige Anfeindungen unter der Gürtellinie in den sozialen Kanälen. Mal sehen, wie sehr ihn das zusätzlich aufstachelt, er ist jedenfalls angriffslustig“, meinte Teamchef Toto Wolff.