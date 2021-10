Ab 14 Uhr LIVE: Wer holt die Pole in Istanbul?

Wichtige Pole

Wer in Istanbul die Pole-Position holt, hat gute Chancen auf den Formel-1-Sieg am Bosporus. In den vergangenen acht Auflagen startete der spätere Renngewinner in der Türkei fünfmal von Startplatz eins. Zweimal war der Türkei-Sieger zuvor als Zweiter in den Grand Prix gegangen. Hamilton gewann das Chaos-Event 2020 allerdings von Rang sechs aus.