Ihre Freizeit für unsere Sicherheit in Neusiedl

Vor kurzem trafen sich die Freiwilligen Feuerwehren Neusiedl am See, Bruckneudorf, Jois, Kaisersteinbruch, Weiden am See und Winden am See zur jährlichen Abschnittsübung. Insgesamt nahmen 65 Freiwillige mit sieben Einsatzfahrzeugen an der aufwändigen Übung teil. Natürlich kam auch hier die 3-G-Regel zum Einsatz.