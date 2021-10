„Natürlich wollen wir gegen Znaim die Revanche!“

Natürlich wollen wir die Revanche! Das Spiel in Znaim war nicht gut, das wissen wir. Solche Momente gibt es, aber alle bleiben ruhig. Es ist ja noch früh in der Saison. Wenn wir unser Spiel wie zuletzt über 60 Minuten durchziehen, ist sicher etwas möglich. Die Liga zeigt ja Runde für Runde wie eng sie ist. Gut ist auch, dass die Jungen in der aktuellen Phase zum Zug kommen. Nur am Eis können sie lernen. Wir, die routinierten Spieler, probieren eine gute Vorbildwirkung auszustrahlen. Das ist unsere Aufgabe. Gemeinsam werden wir die Herausforderung auch meistern.