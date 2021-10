99ers: Eishockey-Comeback nach Tumor-Operation!

Als ich gehört habe, dass ich einen Tumor habe, musste ich das erst einmal bei Google suchen. Die Diagnose war ein Schock für mich“, erzählt Zintis Zusevics. „Ich hatte ja nur leichte Schmerzen im Knie, habe nur zur Sicherheit eine MR-Untersuchung gemacht. Zum Glück war der Tumor gutartig. So konnte ich positiv bleiben, wusste, dass das Leben nicht vorbei ist“, so der 27-jährige Stürmer, der im Sommer nach einem Kurzzeit-Intermezzo in Linz wieder in Graz andockte.