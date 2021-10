Asphaltierter Radweg zwischen Völs und Zirl boomt

Von 414 auf 742 Radfahrer am Samstag

Waren am Innradweg im Bereich Kematen an einem Werktag im Jahr 2020 noch 485 Radfahrer unterwegs, so waren es nach der Asphaltierung im heurigen Jahr bereits 591. Noch deutlicher würde die Steigerung am Samstag ausfallen: An diesem Tag sei die Zahl der Radfahrer im Erhebungszeitraum von 414 auf 742 gestiegen.