Anderer Blick auf den 10. Oktober im Landesarchiv

Als nach dem Ersten Weltkrieg die Monarchie auseinanderbrach, gab es offene Grenzfragen in Tirol, in der Steiermark und in Kärnten, wo das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (SHS) Gebietsansprüche stellte. Ab November 1918 kam es zu Besetzungen einiger Kärntner Orte – und damit zum neuerlichen Krieg. Die Auseinandersetzung, die in Kärnten Abwehrkampf, in Slowenien Kampf um die Nordgrenze genannt wird, forderte 273 Tote auf Kärntner und 150 auf jugoslawischer Seite.