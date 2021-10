Sperre der Trefflinger Landesstraße regt auf

Winterdienst statt Schranken gefordert

Währenddessen richtet der Gmündner Bürgermeister, Josef Jury, eine Petition an das Land Kärnten, mit der er der Wintersperre zwischen Treffling und Perau den Kampf ansagen möchte: „600 Unterschriften haben wir bereits zusammen. Der Schranken muss weg, ein Winterdienst endlich her. Es kann nicht sein, dass diese wichtige Verbindungsstraße in den Wintermonaten komplett gesperrt wird!“