Zell: Mann mit acht Schüssen niedergestreckt

Achtmal hat er laut Anklage mit einer Pistole am 8. Juli 2020 in Zell am See auf sein Opfer - einen Wiener Geschäftsmann - geschossen. Danach soll er das Opfer in einem Waldstück bei Piesendorf zurückgelassen haben. Bislang meinte der Angeklagte nur, dass er sich nicht erinnern könne. Der Geschworenen-Prozess ist für drei Tage anberaumt.