LIVE ab 20.45 Uhr: Deutschland gegen Rumänien

Wirtz spielt bei Bayer Leverkusen im offensiven Mittelfeld eine zentrale Rolle. Der am Flügel einsetzbare Musiala ist beim Rekordmeister geschätzt. Adeyemi erzielt noch als Vertreter der vergleichsweise „kleinen“ österreichischen Liga Tor um Tor. 11 Treffer in seinen bisherigen 16 Pflichtspielen in Bundesliga, Champions League und ÖFB-Cup hat Adeyemi in dieser Saison erzielt. Laut Informationen von Sky hat er dadurch reges Interesse in der Heimat hervorgerufen. Bayern München, Dortmund und RB Leipzig sollen an Adeyemi interessiert sein. Der Angreifer werde Salzburg im kommenden Sommer definitiv verlassen, berichtete der Pay-TV-Sender. Die Ablösesumme soll 30 bis 40 Millionen Euro betragen.