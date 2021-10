Giganten jagen Adeyemi: Salzburg winkt Geldregen

Der erst 19-jährige Karim Adeyemi hat mit zahlreichen Topleistungen in der laufenden Saison schon für viele positive Schlagzeilen gesorgt. Kein Wunder also, dass einige Topklubs hinter dem deutschen Stürmer her sind. Was Red Bull Salzburg wohl viel Freude bereitet, den Bullen winkt ein wahrer Geldregen.