Sportjahr punktet mit Trainings für Jedermann

Kampfsport zum Ausprobieren

In den nächsten Tagen wird auf jeden Fall einiges geboten. Wie etwa das Kampfkunstwochenende. Von Aikido bis Kickboxen oder Jiujitsu, von Karate bis Hapkido und Taekwondo, von Kung Fu bis Wing Chun, von Ninjutsu bis Taiji Quan – all das wartet Samstag und Sonntag in der ASVÖ-Halle (Herrgottwiesgasse). Dabei präsentieren die Grazer Vereine ihr umfangreiches Angebot in Richtung Gesundheitsförderung und Selbstverteidigung und laden alle zum Ausprobieren ein.