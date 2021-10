Verstappen und Perez: Neue Farbe - Respektabstand

Die beiden Red-Bull-Boliden glänzen an diesem Grand-Prix-Wochenende in der Türkei (fast) ganz in Weiß. Viel Glück brachte der neue Lack am Freitag aber nicht. „Es war nicht der beste Tag“, erklärte etwa Max Verstappen nach den beiden Trainings. Er wies am Ende 0,635 Sekunden Rückstand auf Top-Mann Lewis Hamilton auf, Red-Bull-Kollege Sergio Perez auch immerhin 0,569.