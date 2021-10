Große Pläne für die Öffi-Zukunft in Villach

Seit Freitag ist der Name Kowatsch von sämtlichen Stadtlinienbussen und Broschüren verschwunden. Der Verkehrsbetrieb fährt jetzt unter dem Namen der Muttergesellschaft Dr. Richard. „In Zeiten von Google, Amazon und Co. ist eine starke Marke wichtig. In den vergangenen Jahren haben wir gemerkt, dass sich Dr. Richard als übergreifende Marke positioniert hat, die funktioniert. Deshalb tragen jetzt alle unsere Reise- und Stadtlinienbusse das Logo unseres Familienbetriebs“, verrät Eigentümer Ludwig Richard, der eines garantiert: „In Villach ist Kowatsch zwar Vergangenheit, die Mitarbeiter, Busse und unsere Serviceleistungen bleiben aber unverändert!“