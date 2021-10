Demir am Flügel oder als 10er? „Ist mir wurscht!“

Yusuf Demir darf sich angesichts der Absagen-Flut in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft berechtigte Hoffnungen auf einen Startelf-Einsatz in den WM-Quali-Auswärtsspielen am Samstag gegen die Färöer und am Dienstag gegen Dänemark machen! In welcher Rolle, scheint aber noch offen zu sein. Demir selbst sind Diskussionen über seine Idealposition in der ÖFB-Auswahl ziemlich egal. „Am stärksten bin ich mit dem Ball am Fuß. Da ist es mir wurscht, ob ich außen oder auf der Zehnerposition spiele“, sagte der Wiener am Dienstag im Teamcamp.