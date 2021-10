Fast nur Männer verhandeln die neue Koalition

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Das Foto vom ersten Zusammentreffen der Regierungsverhandler von ÖVP und FPÖ (oben) am Dienstag in Linz - 12 Männer (einer verdeckt auf der FPÖ-Seite) und nur eine Frau - zeigt, was es im Jahr 2021 längst nicht mehr geben dürfte: Wenn es ums Eingemachte, hier ein Arbeitsprogramm in der Landesregierung, geht, dann haben fast nur Männer das Sagen. Da hat sich (nicht nur fotografisch) seit der Zeit vor Landtagswahl 2015 wenig geändert, trotz des damaligen zukunftsorientierten ÖVP-Slogans vom Weiterdenken und Weiterbringen.