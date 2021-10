FPÖ sieht „keine Stolpersteine“ mit ÖVP

Streitthema Corona

Heikel könnte das Thema Corona werden: „Wir sind zwei verschiedene Parteien, wir haben da und dort auch verschiedene Sichtweisen, aber wir wollen auf ein gemeinsames Programm kommen“, so Stelzer. „Aber gerade im Umgang mit der Krankheit, im Zurückdrängen der Krankheit und im Steigern der Impfquote, da gibt es sicher das eine oder andere Thema.“ Auch der Welser Bürgermeister Andreas Rabl, der auf FPÖ-Seite verhandelt, erwartet, dass es in Sachen Corona einiges zu besprechen geben wird. Haimbuchner will hingegen nicht allzu viel zum Thema Pandemie sagen und tut Fragen nach möglichen Diskrepanzen zwischen ÖVP und FPÖ bzw. blauer Landes-und Bundespartei als „Fortführung einer Seifenoper“ ab. Er nennt als Verhandlungsthemen stattdessenden den Finanzhaushalt oder wie es mit dem Oberösterreich-Plan weitergehe. Stolpersteine sieht er nicht, höchstens „Herausforderungen“.