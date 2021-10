Lkw-Lenker stürzt mit Fahrzeug 50 Meter ab

Weil er in einer Kurve von der Straße abkam, stürzte ein 29-jähriger Österreicher am Mittwochmorgen im Tiroler Fließ (Bezirk Landeck) mit seinem Lastwagen rund 50 Meter in die Tiefe. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht.