Das ist der steirische Zivildiener des Jahres

Die Freude darüber ist groß. Engagiert müsse man sein und natürlich dürfe auch der Spaß an der Sache nicht zu kurz kommen: „Die Geschichten der Heimbewohner waren oft wirklich lustig“, erinnert sich Pichler an viele nette Gespräche. Mit Kartenspielrunden und Spaziergängen im Kurort Bad Gleichenberg erfreute der junge Zivildiener die Bewohner des Ahornhofs. Auch sein musikalisches Talent sorgte für Begeisterung. „Es war eine tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte“, so Pichler.