Löhne für kreative Köpfe sollen steigen

Die Einkommensschere in kreativen Berufen ist groß. Im Einkommensbericht 2018 rangierte der Kunstbereich nur an vorletzter Stelle. Als erstes Bundesland läutet Salzburg nun die Trendwende für die Branche ein. Die in zwei Teile gegliederte Initiative „Fair Pay“ wird Angestellten, und in weiterer Folge auch Freischaffenden der Kunst- und Kulturszene, faire Arbeitsbedingungen und gesicherte Arbeitsplätze ermöglichen. In den kommenden drei Jahren wird die Initiative umgesetzt, wie am Montag bekannt gegeben wurde.