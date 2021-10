Moderne Zukunft auch für entlegene Regionen

„Nachhaltigkeit und Fortschritt sind keine Gegensätze und dürfen bleiben!“ So lautet die Grundbotschaft des neuen Vereins aus St. Jakob. In erster Linie möchte sich „N’Cyan“ darauf konzentrieren, die Qualität in entlegenen Regionen zu erhalten und gleichzeitig die Digitalisierung voranzutreiben. Obmann Walter Troger, selbst in St. Jakob aufgewachsen, weiß, was es bedeutet, aus beruflichen Gründen die Heimat verlassen zu müssen: „Die Möglichkeiten in einem Tal sind eingeschränkt. Mit Projekten versuchen wir, zum Wohle des Menschen dies weiterzuentwickeln.“