2021 weniger Firmen- und Privatpleiten in Tirol

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 gingen in Tirol 109 Unternehmen und 327 Privatpersonen in Insolvenz. Im Vergleich zum letzten „normalen“ Jahr 2019 stellen beide Werte einen erheblichen Rückgang dar. Der KSV 1870 erwartet, dass sich die Zahlen bis Ende 2021 und darüber hinaus normalisieren werden.