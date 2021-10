Orlando Bloom befreit Katy Perry aus ihrem Korsett

Katy Perry hatte am Wochenende ihre liebe Not mit ihrer schulterfreien fliederfarbenen Schiaparelli-Robe, in der sie beim „Variety Power of Women“-Event in Los Angeles singen wollte. In dem eingearbeiteten, sehr engen Korsett, das ihr Kleid oben hielt, konnte sie kaum atmen. Zum Glück war ihr Liebster, Orlando Bloom, sofort zur Stelle, um sie zu befreien.