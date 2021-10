Nach brutaler Attacke: Opfer auf Intensivstation

Weil er fotografiert hatte, wie vier Unbekannte in Klagenfurt Fahrräder stehlen wollten, ist ein Russe (52), wie berichtet, krankenhausreif geprügelt worden. Das Opfer hatte dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass es mittlerweile auf die Intensivstation des Klinikums verlegt werden musste. Ein 20-Jähriger sitzt in U-Haft.