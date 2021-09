Russe (52) von Dieben krankenhausreif geprügelt

Es geschah am Montag um 15.30 Uhr in der Innenstadt von Klagenfurt. „Mein Schwager, der gerade aus Russland zu Besuch ist, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern, hat vier Männer dabei beobachtet, wie sie gerade Fahrräder stehlen wollten. Er machte davon ein Foto“, schildert ein Klagenfurter (52): „Das war Grund genug, um ihn so schlimm zusammenzuschlagen, dass er jetzt mit einer Gehirnblutung und gebrochenen Gesichtsknochen im Krankenhaus liegt. Auch Zähne wurden ihm ausgeschlagen. Sie ließen einfach nicht von ihm ab!“