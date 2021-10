Fressnapf ehrte kleinen Hund & Verein aus Kärnten

Der ehemalige kleine Straßenhund James wurde von Felicitas Bedynek aus Villach adoptiert und zum Therapiehund ausgebildet. Der kleine Cairn-Terrier-Mischling unterstützt die Lehrerin nun als Schulpräsenzhund in einer Mittelschule in Kärnten. Er lässt Kinder für eine gewisse Zeit ihre Sorgen und Ängste vergessen. „Gerade in den vergangenen Monaten hatte viele Schüler aufgrund von Corona, den Schulschließungen und der damit verbundenen Ungewissheit eine schwere Zeit. James schafft es immer, sie zum Lächeln zu bringen“, erzählt das stolze Frauchen. Für den kleinen, tierischen Helden gab es deshalb den Goldenen Fessnapf und Fressnapf-Gutscheine im Wert von 3000 Euro.