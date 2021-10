Die Achenseebahn dampft in eine neue Ära

Der Konkurs am 25. März 2020 war der Tiefpunkt in der langen Geschichte der Achenseebahn - aber nicht das Ende! Eine Auffanggesellschaft (Land, Zillertaler Verkehrsbetriebe, Gemeinden) steckt binnen vier Jahren rund 10 Millionen Euro in die technische Sanierung. Der Gleisbau von Eben bis zum Seespitz biegt in die Zielgerade.